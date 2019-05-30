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Ракурс
Столичных налоговиков поймали на взятке 12 тыс. долларов (ФОТО)

Столичных налоговиков поймали на взятке в 12 тыс. долларов (ФОТО)

30 мая 2019, 12:10
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На взятке поймали двух налоговиков из Киева. Начальник отдела и следователь Государственной фискальной службы требовали 12 тыс. долл. у одесского предпринимателя.

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Установлено, что в одном из одесских предприятий проводились обыски, во время которых были изъяты документы. За неправомерную выгоду налоговики обещали вернуть документы и прекратить уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Злоумышленников задержали при получении средств от исполнительного директора предприятия. Операция по задержанию проводилась с участием полиции.Задержание налоговиков за взятку. Фото: ГБР

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды и совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Если вина налоговиков будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, а также конфискация имущества.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях на Буковине задержали пограничника, который систематически получал взятки за беспрепятственную переправку через границу с Молдовой лекарственных средств, анаболических препаратов и спортивного питания.

Источник: Ракурс


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