Столичних податківців піймали на хабарі 12 тис. доларів. Фото: marker

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Ракурс

На хабарі піймали двох податківців із Києва. Начальник відділу та слідчий Державної фіскальної служби вимагали 12 тис. дол. у одеського підприємця.

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Встановлено, що в одному з одеських підприємств проводилися обшуки, під час яких були вилучені документи. За неправомірну вигоду податківці обіцяли повернути документи та припинити кримінальне переслідування. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зловмисників затримали під час отримання коштів від виконавчого директора підприємства. Операція із затримання проводилася за участю поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднана з вимаганням такої вигоди та вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Якщо провину податківців буде доведено, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років, а також конфіскація майна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями на Буковині затримали прикордонника, який систематично отримував хабарі за безперешкодне переправлення через кордон з Молдовою лікарських засобів, анаболічних препаратів та спортивного харчування.