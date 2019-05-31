СНБО может вмешаться в введение в действие закона о рынке электроэнергии, фото - Зеркало недели

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Совет национальной безопасности и обороны Украины может вмешаться в процесс внедрения в Украине рынка электроэнергии. Это произойдет, если участники рынка и государственные регуляторы не смогут достичь компромисса, заявил 31 мая на брифинге в Киеве секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Он сообщил, что введение энергорынка необходимо откладывать, поскольку «система расчетов пока не готова» и «вероятен скачок цен» в случае введения закона «О рынке электроэнергии» с 1 июля.

Данилюк отметил, что изменить ситуацию можно только с помощью внесения изменений в закон. Однако СНБО намерен собраться в июне еще раз, чтобы разрешить ситуацию с введением энергорынка.

Если мы выйдем на то, что закон надо откладывать, то встретимся с нардепами и будем убеждать их в серьезности ситуации. Без решения Рады изменить время введения закона невозможно, — заявил Данилюк.

Закон «О рынке электроэнергии» предусматривает внедрение новой модели рынка, включая рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

На этой неделе временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил об угрозе госбезопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введению новой модели рынка элетроэнергии с 1 июля.

Он также напомнил, что представители Евросоюза и Европейского банка реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение рынка. Рада в апреле 2017 года приняла закон «О рынке электрической энергии», чтобы выполнить обязательств Украины относительно Третьего энергетического пакета ЕС.

Всемирный банк поддерживает введение закона «О рынке электрической энергии», поскольку он направлен на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, но рекомендовал перенести запуск нового рынка на 1 октября.

Профильный комитет Рады 28 мая провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке введения энергорынка.