РНБО може втрутитися у введення в дію закону про ринок електроенергії, фото — Дзеркало тижня

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Рада національної безпеки та оборони України може втрутитися у процес запровадження в Україні ринку електроенергії. Це відбудеться, якщо учасники ринку та державні регулятори не зможуть досягнути компромісу, заявив 31 травня на брифінгу в Києві секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Він повідомив, що запровадження енергоринку необхідно відтерміновувати, оскільки «система розрахунків наразі не готова» і «ймовірний стрибок цін» у випадку введення закону «Про ринок електроенергії» з 1 липня.

Данилюк відзначив, що змінити ситуацію можна тільки за допомогою запровадження змін до закону. Однак РНБО має намір зібратися у червні ще раз, аби вирішити ситуацію із запровадженням енергоринку.

Якщо ми вийдемо на те, що закон треба відтерміновувати, то зустрінемося із нардепами і переконуватимемо їх у серйозності ситуації. Без рішення Ради змінити час введення закону неможливо, — заявив Данилюк.

Закон «Про ринок електроенергії» передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Цього тижня тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив про загрозу держбезпеці у результаті фактичної неготовності енергетичної галузі України до повномасштабного введення нової моделі ринку елетроенергіі з 1 липня.

Він також нагадав, що представники Євросоюзу та Європейського банку реконструкції та розвитку рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

Рада у квітні 2017 року ухвалила закон «Про ринок електричної енергії» на виконання зобов’язань України щодо Третього енергетичного пакету ЄС.

Світовий банк підтримує запровадження закон «Про ринок електричної енергії», спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, але рекомендував перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

Профільний комітет Ради 28 травня провалив розгляд законопроекту про відтермінування енергоринку.