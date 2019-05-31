Полеты стали более опасными, фото — avia-svit.com

https://racurs.ua/n122629-polety-stali-bolee-opasnymi-bloomberg-infografika.html

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По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за прошлый год авиакатастрофы происходили чаще почти во всех уголках планеты. Число погибших в происшествиях пробило четырехлетний максимум — 523 случая.

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IATA это связывает это с тем, что количество авиаперевозок растет. Люди станут летать больше в два раза в течение следующих 20 лет. При этом авиакомпании стараются снизить расходы или оставить их на низком уровне, передает Bloomberg.

Но реальность отличается от этой стратегии. Для обучения пилотов и высокой безопасности необходимы деньги, и есть предел, который готовы на это потратить авиакомпании.

Эксперт по вопросам безопасности полетов Джеффри Делл отметил, что люди получают то, за что они платят. Авиакомпании возвращаются к минимальному нормативному стандарту. Он разработан так, чтобы дать самый лучший результат при самой низкой цене.

Все же самолеты остаются самым безопасным транспортом. В 2018 году воспользовались услугами авиакомпаний 4,3 млрд человек. Это больше, чем половина населения планеты Земля. Вероятность аварии составляет немного больше, чем одна на миллион. Уже более 10 лет отметка смертей при полетах держиться на уровне менее 1 тыс. человек за год.

В этом году также не стоит ожидать малого количества смертей. Всему виной две катастрофы, которые уже зафиксированы в 2019 году. Одна из них случилась при падении самолета в Эфиопии, другая — во время посадки лайнера «Аэрофлота» в Москве.