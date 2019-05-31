Польоти стали більш небезпечними, фото — avia-svit.com

https://racurs.ua/ua/n122629-poloty-staly-bilsh-nebezpechnymy-bloomberg-infografika.html

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За інформацією Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), за минулий рік авіакатастрофи відбувалися частіше майже в усіх куточках планети. Число загиблих в подіях пробило чотирирічний максимум — 523 випадки.

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ІАТА це пов’язує це з тим, що кількість авіаперевезень зростає. Люди почнуть літати вдвічі більше впродовж наступних 20 років. При цьому авіакомпанії намагаються знизити витрати або залишити їх на низькому рівні, передає Bloomberg.

Але реальність відрізняється від цієї стратегії. Для навчання пілотів і високої безпеки необхідні гроші, однак є межа ресурсів, які готові на це витратити авіакомпанії.

Експерт з питань безпеки польотів Джеффрі Делл зазначив, що люди отримують те, за що вони платять. Авіакомпанії повертаються до мінімального нормативного стандарту. Він розроблений так, щоб дати найкращий результат при найнижчій ціні.

Все ж літаки залишаються найбезпечнішим транспортом. У 2018 році скористалися послугами авіакомпаній 4,3 млрд чоловік. Це більше, ніж половина населення планети Земля. Ймовірність аварії становить трохи більше, ніж одна на мільйон. Уже понад 10 років відмітка смертей під час польотів тримається на рівні 1 тис. випадків за рік.

У цьому році також не варто очікувати малої кількості смертей — через дві авіакатастрофи, які вже зафіксовані в 2019 році. Одна з них трапилася в Ефіопії, інша — під час посадки лайнера «Аерофлоту» в Москві.