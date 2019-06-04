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«Нацкорпус» пришел к Зеленского, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам, фото — Обозреватель

«Нацкорпус» пришел к Зеленскому, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июн 2019, 15:08
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«Национальный корпус» пикетирует 4 июня Администрацию президента в Киеве, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам.

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Протестующие требуют внести изменения в указ президента № 215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев, в частности, освободить их от обязанности подавать «справку о несудимости», изданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов.

«Национальный корпус» пришел на Банковую вместе с представителями ветеранских движений Украины. Акция называется «Паспорт добровольцу!».

Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины, подписания соответствующих указов. Герои российско-украинской войны точно более заслужили быть гражданами Украины, чем Саакашвили, — сообщили организаторы в Фейсбук.

Протестующие требуют создать рабочую группу, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства.

Зеленский — не будь ЗЕрошенком! Предоставь гражданство тем, кто его заслужил! — скандируют участники акции и требуют, чтобы к ним вышел Зеленский.

Источник: Ракурс


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