«Нацкорпус» пришел к Зеленского, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам, фото — Обозреватель

https://racurs.ua/n122753-nackorpus-prishel-k-zelenskomu-trebuya-predostavit-grajdanstvo-inostrancam-dobrovolcam.html

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«Национальный корпус» пикетирует 4 июня Администрацию президента в Киеве, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам.

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Протестующие требуют внести изменения в указ президента № 215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев, в частности, освободить их от обязанности подавать «справку о несудимости», изданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов.

«Национальный корпус» пришел на Банковую вместе с представителями ветеранских движений Украины. Акция называется «Паспорт добровольцу!».

Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины, подписания соответствующих указов. Герои российско-украинской войны точно более заслужили быть гражданами Украины, чем Саакашвили, — сообщили организаторы в Фейсбук.

Протестующие требуют создать рабочую группу, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства.