Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Нацкорпус» прийшов до Зеленського, вимагаючи надати громадянство іноземцям-добровольцям, фото — Обозреватель

«Нацкорпус» прийшов до Зеленського, вимагаючи надати громадянство іноземцям-добровольцям (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 чер 2019, 15:08
999

«Національний корпус» пікетує 4 червня Адміністрацію президента у Києві, вимагаючи надати громадянство іноземцям-добровольцям.

Loading...

Протестувальники вимагають внести зміни до указу президента № 215/2001 задля спрощення процедури прийняття у громадянство іноземних добровольців, зокрема, звільнити їх від обов’язку подавати «довідку про несудимість», видану країною походження та скоротити строк розгляду поданих документів.

«Національний корпус» прийшов на Банкову разом з представниками ветеранських рухів України. Акція має назву «Паспорт добровольцю!».

Відповідний законопроект дуже довго розглядається в парламенті, тому ми вимагаємо від Зеленського як від президента України, підписання відповідних указів. Герої російсько-української війни точно більш заслужили бути громадянами України, аніж Саакашвілі, — повідомили організатори у Фейсбук.

Протестувальники вимагають створити робочу групу, яка надаватиме допомогу в отриманні добровольцями громадянства.

Зеленський — не будь ЗЕрошенком! Надай громадянство тим, хто його заслужив! — скандують учасники акції і вимагають, щоб до них вийшов Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Матіос повідомив про відкриття справи через відео з окупованою Буковиною (ФОТО)

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі через публікацію в YouTube відео, в якому йдеться про окупацію Румунією української Буковини у разі розгортання повномасштабної війни з Росією

Юридичні новини
17:17

Зеленський і Трамп не домовлялися про дату зустрічі: АП спростовує фейкові заяви

В Адміністрації президента спростували поширену напередодні інформацію про зустріч Зеленського з Трампом після саміту G20 і відхрестились від співпраці з Борисом Тизенгаузеном, який розповідав про зустріч лідерів України та США

Новини України
14:14
Новини партнерів
Загрузка...