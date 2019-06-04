«Нацкорпус» прийшов до Зеленського, вимагаючи надати громадянство іноземцям-добровольцям, фото — Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n122753-nackorpus-pryyshov-do-zelenskogo-vymagauchy-nadaty-gromadyanstvo-inozemcyam-dobrovolcyam.html

Ракурс

«Національний корпус» пікетує 4 червня Адміністрацію президента у Києві, вимагаючи надати громадянство іноземцям-добровольцям.

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Протестувальники вимагають внести зміни до указу президента № 215/2001 задля спрощення процедури прийняття у громадянство іноземних добровольців, зокрема, звільнити їх від обов’язку подавати «довідку про несудимість», видану країною походження та скоротити строк розгляду поданих документів.

«Національний корпус» прийшов на Банкову разом з представниками ветеранських рухів України. Акція має назву «Паспорт добровольцю!».

Відповідний законопроект дуже довго розглядається в парламенті, тому ми вимагаємо від Зеленського як від президента України, підписання відповідних указів. Герої російсько-української війни точно більш заслужили бути громадянами України, аніж Саакашвілі, — повідомили організатори у Фейсбук.

Протестувальники вимагають створити робочу групу, яка надаватиме допомогу в отриманні добровольцями громадянства.