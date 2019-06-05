Владимир Зеленский будет говорить с бизнесом о Донбассе. Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце планирует встретиться с крупным бизнесом.

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Глава государства предложит олигархам и владельцам корпораций инвестировать средства в разрушенную инфраструктуру Донбасса. Команда президента разработала план по развитию региона. Об этом Владимир Зеленский заявил в видео-интервью «Сніданку з 1+1» по телемосту из Брюсселя.

С крупным бизнесом собираемся встретиться в июне. Мы будем говорить о развитии Донбасса, поскольку есть разработанный план, и мы хотим предложить бизнесменам инвестировать именно в Донецкую и Луганскую области, инвестировать в инфраструктуру Донбасса. Мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется, — отметил президент.

Зеленский сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. По словам президента, к нему приезжал Виктор Виктор Пинчук и некоторые политики, которые представляют крупный бизнес.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине и попросил их уменьшить проценты по кредитам. Глава государства надеется, что уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, поможет развитию украинской экономики.