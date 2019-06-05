Володимир Зеленський говоритиме з бізнесом про Донбас. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122785-zelenskyy-zaproponuie-predstavnykam-velykogo-biznesu-investuvaty-v-infrastrukturu-donbasu-video.html

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Президент України Володимир Зеленський в цьому місяці планує зустрітися з великим бізнесом.

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Глава держави запропонує олігархам та власникам корпорацій інвестувати кошти в зруйновану інфраструктуру Донбасу. Команда президента розробила план із розвитку регіону. Про це Володимир Зеленський заявив у відео-інтерв'ю «Сніданку з 1+1» по телемосту з Брюсселя.

З великим бізнесом збираємося зустрітися в червні. Ми будемо говорити про розвиток Донбасу, оскільки є розроблений план, і ми хочемо запропонувати бізнесменам інвестувати саме в Донецьку та Луганську області, інвестувати в інфраструктуру Донбасу. Ми всі розуміємо, що Донбас обов’язково повернеться, — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що по черзі зустрічається з українськими олігархами та представниками бізнесу. За словами президента, до нього приїздив Віктор Віктор Пінчук та деякі політики, які представляють великий бізнес.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський зустрівся із керівниками провідних іноземних банків в Україні та попросив їх зменшити відсотки за кредитами. Глава держави сподівається, що зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для домогосподарств, допоможе розвитку української економіки.