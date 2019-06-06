Известный писатель Юрий Мушкетик ушел из жизни. Фото: Цензор

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Умер яркий представитель современной украинской литературы писатель Юрий Мушкетик.

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Известный автор, который при жизни стал классиком, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщает председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook, ссылаясь на дочь писателя Лесю.

Гениальный писатель, автор 17 романов и около двух десятков повестей родился в селе Вертеевка (Черниговская область) 21 марта 1929 года. Юрий Мушкетик работал главным редактором журнала «Днепр» с 1956 года, а в 1979 году начал заниматься Национальным союзом писателей Украины (НСПУ).

Отметим, что он возглавлял НСПУ 15 лет (1986−2001 годы). За свою плодотворную работу Мушкетик был награжден званием Героя Украины.

Среди его известных романов «Суд над Сенекой», «Капля крови», «Рубеж», а творческий путь начался в 1954-м повестью «Семен Палий».

В украинском литературном пространстве Мушкетика выделяют за произведения, отражающие историческое развитие государства и поднимающие всегда актуальные вопросы. Писатель пристально наблюдал за изменениями в обществе и социальными проблемами, но больше всего его интересовало исследование самого человека.