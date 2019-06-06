Відомий письменник Юрій Мушкетик пішов з життя. Фото: Цензор

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Ракурс

Помер яскравий представник новочасної української літератури письменник Юрій Мушкетик.

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Відомий автор, який за життя став класиком, пішов з життя у віці 90 років. Про це повідомляє голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на дочку письменника Лесю.

Геніальний письменник, автор 17 романів та близько двох десятків повістей народився в селі Вертіївка (Чернігівська область) 21 березня 1929 року. Юрій Мушкетик працював головним редактором журналу «Дніпро» з 1956 року, а у 1979 році почав опікуватись Національною спілкою письменників України (НСПУ).

Зазначимо, що він був головою НСПУ 15 років (1986−2001 роки). За свою плідну роботу Мушкетик був нагороджений званням Героя України.

Серед його відомих романів «Суд над Сенекою», «Крапля крові», «Рубіж», а творчий шлях почався у 1954-му з повісті «Семен Палій».

В українському літературному просторі Мушкетика виділяють за твори, які відображають історичний розвиток держави і порушують завжди актуальні питання. Письменник пильно спостерігав за змінами у суспільстві, соціальними проблемами, але найбільше його цікавило дослідження самої людини.