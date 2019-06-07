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Ракурс
Дмитрий Фирташ, фото: «5 канал»

Фирташа могут экстрадировать в США в начале июля — СМИ

7 июн 2019, 09:33
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Украинского олигарха Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США уже в начале июля этого года.

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Об этом говорится в письме его адвоката Дэна Уэбба, адресованном федеральному судье в Чикаго, сообщает издание NBC News.

По словам Уэбба, соответствующее решение Верховный суд Австрии может принять уже 25 июня. В результате Фирташ может быть на пути в США уже в течение семи-десяти дней после этого слушания.

Хотя это невозможно предсказать с уверенностью, австрийские адвокаты господина Фирташа считают, что он, при нынешних обстоятельствах, может столкнуться с экстрадицией еще в первую неделю июля, — отмечает Уэбб.

В связи с этим Уэбб в своем письме просит судью принять решение в пользу олигарха — признать, что у федеральных прокуроров в Чикаго нет юрисдикции для рассмотрения дела Фирташа.

Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР США. Американские правоохранители подозревают его в подкупе индийских чиновников с целью получения лицензий на добычу титана для дальнейшей продажи компании Boeing.

Впоследствии Фирташ вышел под залог в размере 147 млн долл. США и с тех пор оспаривает свою экстрадицию.

Напомним, в феврале этого года Высокий суд Англии и Уэльса арестовал два особняка Фирташа, расположенные в Лондоне, а также другое имущество.


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