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Дмитро Фірташ, фото: «5 канал»

Фірташа можуть екстрадувати до США на початку липня — ЗМІ

7 чер 2019, 09:33
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Українського олігарха Дмитра Фірташа можуть екстрадувати до США вже на початку липня цього року.

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Про це йдеться в листі його адвоката Дена Вебба, адресованому федеральному судді в Чикаго, повідомляє видання NBC News.

За словами Вебба, відповідне рішення Верховний суд Австрії може ухвалити вже 25 червня. В результаті Фірташ може бути на шляху до США вже протягом семи-десяти днів після цього слухання.

«Хоча це неможливо передбачити з упевненістю, австрійські адвокати пана Фірташа вважають, що він, за нинішніх обставин, може зіткнутися з екстрадицією ще в перший тиждень липня», — наголошує Вебб.

У зв’язку з цим Вебб у своєму листі просить суддю ухвалити рішення на користь олігарха — визнати, що у федеральних прокурорів у Чикаго немає юрисдикції для розгляду справи Фірташа.

Фірташа затримали у Відні в березні 2014 року за запитом ФБР США. Американські правоохоронці підозрюють його у підкупі індійських чиновників з метою отримання ліцензій на видобуток титану для подальшого продажу компанії Boeing.

Згодом Фірташ вийшов під заставу на суму 147 млн дол. США й з того часу оскаржує свою екстрадицію.

Нагадаємо, в лютому цього року Високий суд Англії та Уельсу заарештував два маєтки Фірташа, розташовані в Лондоні, а також інше майно.


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