Президентский самолет прибыл ночью, фото: Администрация президента

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Ракурс

В Украину из Грузии ночью президентским самолетом доставили десяти детей, родителей которых подозревают в торговле людьми.

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В Грузии этих детей незаконно отдали приемным семьям. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Поскольку их родители сейчас находятся под стражей, воспитанием детей пока займутся бабушка и дедушка. Последний заявил журналистам, что считает обвинения в отношении матери своих внуков бессмысленным.

Я уверен, я верю, что правда будет найдена. Мы отдадим детям все, что сможем отдать, но маму мы не заменим, — подчеркнул он.

Многодетную мать 37-летнюю Юлию Сусляк задержали на границе между Грузией и самопровозглашенной Абхазией в конце мая. В Грузию она вместе с десятью детьми прибыла 8 апреля. Детей она планировала вывезти в Абхазию, где уже находился ее муж.

Под подозрение грузинских правоохранителей в торговле людьми женщина попала, поскольку четверо детей были рождены суррогатными матерями в 2017 году, еще трое — в 2018 году. В Грузии дети жили в двух приемных семьях по пять детей в каждой.

Предварительное слушание по этому делу назначено на 20 июня. Задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.

5 июня в Грузию за детьми вылетел уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предоставить для возвращения детей президентский самолет. Все расходы на возвращение детей взяло на себя Государственное управление делами.

Напомним, недавно в Грузии разбился вертолет Bell 505. Три человека, находившихся на борту, погибли.