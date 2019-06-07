Президентський літак прибув цієї ночі, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122878-do-ukrayiny-z-gruziyi-prybuv-litak-z-ditmy-batkiv-kotryh-pidozruut-u-torgivli-ludmy.html

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До України з Грузії цієї ночі президентським літаком доставили десятьох дітей, батьків котрих підозрюють у торгівлі людьми.

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У Грузії цих дітей незаконно віддали прийомним сім’ям. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

Оскільки їхні батьки наразі перебувають під вартою, вихованням дітей поки займуться бабуся та дідусь. Останній заявив журналістам, що вважає обвинувачення щодо матері своїх онуків безглуздим.

Я впевнений, я вірю, що правду буде знайдено. Ми віддамо дітям все, що зможемо віддати, але маму ми не замінимо, — наголосив він.

Багатодітну матір 37-річну Юлію Сусляк затримали на межі між Грузією та самопроголошеною Абхазією наприкінці травня. До Грузії вона разом із десятьма дітьми прибула 8 квітня. Дітей вона планувала вивезти до Абхазії, де вже перебував її чоловік.

Під підозру грузинських правоохоронців у торгівлі людьми жінка потрапила, оскільки четверо дітей були народжені сурогатими матерями у 2017 році, ще троє - у 2018 році. У Грузії діти жили в двох прийомних сім’ях по п’ять дітей у кожній.

Попереднє слухання у цій справі призначене на 20 червня. Затриманим загрожує до 17 років позбавлення волі.

5 червня до Грузії за дітьми вилетів уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Президент України Володимир Зеленський розпорядився надати для повернення дітей президентський літак. Усі витрати на повернення дітей взяло на себе Державне управління справами.

Нагадаємо, нещодавно в Грузії розбився вертоліт Bell 505. Троє людей, котрі були на борту, загинули.