Bentley презентовала купе Continental GT. Фото: Мотор

https://racurs.ua/n122890-bentley-prezentovala-kupe-continental-gt-foto-video.html

Ракурс

Автопроизводитель Bentley («Бентли») презентовал обновленную версию купе Continental GT. Этот автомобиль будет бороться за звание самой быстрой серийной машины среди участников скоростного подъема на американский холм Пайкс Пик.

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Спорткар выкрасили в зеленовато-лимонный оттенок Radium и нанесли графический рисунок на кузов, на котором изображена гора со схематическим отображением трассы, пишет «Мотор».

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 сек. благодаря восьмидиапазонному «автомату». Максимальная скорость спорткара — 333 км/ч. Под капотом купе Continental GT находится V-образный двигатель на 12 цилиндров объемом 6 л. В активе мотора — 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Автомобиль прошел интенсивные тесты и подготовлен к резкому перепаду высот. В салоне установлена бортовая система подачи кислородно-воздушной смеси напрямую в шлем пилота. Это поможет ему избежать кислородного голодания на горе Пайкс Пик.

Уже 30 июня пилот за рулем спорткара от Bentley попытается установить рекорд. За рулем Continental GT будет сидеть рекордсмен предыдущего года Рис Миллен. В прошлом году он установил рекорд Пайск-Пика для серийных кроссоверов за рулем Bentley Bentaya. Ему удалось проехать трассу за 10 мин. и 49,9 сек., что почти на 2 мин. быстрее предыдущего достижения 510-сильного Range Rover Sport.