Bentley презентувала купе Continental GT. Фото: Мотор

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Ракурс

Автовиробник Bentley («Бентлі») презентував оновлену версію купе Continental GT. Цей автомобіль побореться за звання найшвидшої серійної машини серед учасників швидкісного підйому на американський пагорб Пайкс Пік.

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Спорткар пофарбували у зеленувато-лимонний відтінок Radium та нанесли графічний малюнок на кузов, на якому зображено гору зі схематичним відображенням траси, пише «Мотор».

До 100 км/год автомобіль розганяється за 3,7 сек. завдяки восьмидіапазонному «автомату». Максимальна швидкість спорткара — 333 км/ч. Під капотом купе Continental GT має V-подібний двигун на 12 циліндрів об'ємом 6 л. В активі мотора — 635 кінських сил і 900 Нм крутного моменту.

Автомобіль пройшов інтенсивні тести і підготовлений до різкого перепаду висот. У салоні встановлено бортову систему подачі киснево-повітряної суміші безпосередньо у шолом пілота. Це допоможе йому уникнути кисневого голодування на горі Пайкс Пік.

Вже 30 червня пілот за кермом спорткара від Bentley спробує встановити рекорд. За кермом Continental GT перебуватиме рекордсмен попереднього року Рис Міллен. Торік він встановив рекорд Пайск Піка для серійних кросоверів за кермом Bentley Bentaya. Йому вдалося проїхати трасу за 10 хв. і 49,9 сек., що майже на 2 хв. швидше за попереднє досягнення 510-сильного Range Rover Sport.