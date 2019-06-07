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Кинотеатр «Киев»: активисты заявляют о рейдерском захвате, власти — об инвентаризации. Фото: НСКУ

Кинотеатр «Киев»: активисты заявляют о рейдерском захвате, власти — об инвентаризации (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2019, 15:04
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Кинотеатр «Киев» подвергся попытке рейдерского захвата, заявляют общественные активисты. По их данным, неизвестные выбивали двери в здании.

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В кинотеатре сейчас находится полиция и сотрудники муниципальной охраны. Фото и видео из здания опубликованы в Facebook на странице «Спасем кинотеатр „Киев“».

Кинотеатр «Киев»: активисты заявляют о рейдерском захвате, власти — об инвентаризации. Фото: Фейсбук

В то же время Киевгоргосадминистрация сообщает, что сегодня, 7 июня, столичный департамент коммунальной собственности и балансодержатели кинотеатра начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы предотвратить уничтожение или повреждение имущества, которое принадлежит территориальной общине Киева. С этим связана временная приостановка работы кинотеатра.

Кинотеатр «Киев»: активисты заявляют о рейдерском захвате, власти — об инвентаризации. Фото: Фейсбук

По данным КГГА, в апреле-мае бывший арендодержатель здания незаконно препятствовал доступу в помещение кинотеатра. По данному факту были составлены соответствующие акты от 24 апреля и 17 мая 2019 года.

Также сообщается, что купленные билеты на ближайшие сеансы можно вернуть. В скором времени кинотеатр «Киев» возобновит работу, уверяют власти.

Конкурс на право аренды кинотеатра проводился на открытой основе. Победу одержало предприятие «Синема-Центр», которое предложило за аренду 2,119 млн грн. Договор был заключен на 10 лет, в течение которых не предусмотрена приватизация объекта.

Между тем напомним, что в ночь на 23 апреля было совершено нападение на здание спортклуба «Восход» в Киеве, залы для занятий разгромили, а инвентарь — испортили. Правоохранители тогда задержали 62 человека.

Источник: Ракурс


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