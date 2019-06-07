Кінотеатр «Київ»: активісти заявляють про рейдерське захоплення, влада — про інвентаризацію. Фото: НСКУ

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Кінотеатр «Київ» зазнав спроби рейдерського захоплення, заявляють громадські активісти. За їхніми даними, невідомі вибивали двері в будівлі.

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У кінотеатрі наразі перебуває поліція та співробітники муніципальної охорони. Фото і відео з будівлі опубліковано в Facebook на сторінці «Врятуємо кінотеатр „Київ“».

Водночас Київміськдержадміністрація повідомляє, що сьогодні, 7 червня, столичний департамент комунальної власності та балансоутримувачі кінотеатру почали інвентаризацію й обстеження будівлі, щоб запобігти знищенню або пошкодженню майна, яке належить територіальній громаді Києва. З цим пов’язано тимчасове припинення роботи кінотеатру.

За даними КМДА, у квітні-травні колишній орендоотримувач будівлі незаконно перешкоджав доступу до приміщення кінотеатру. За даним фактом було складено відповідні акти від 24 квітня та 17 травня 2019 року.

Також повідомляється, що придбані квитки на найближчі сеанси можна повернути. Незабаром кінотеатр «Київ» відновить роботу, запевняє влада.

Конкурс на право оренди кінотеатру проводився на відкритій основі. Перемогу здобуло підприємство «Сінема-Центр», яке запропонувало за оренду 2,119 млн грн. Договір було укладено на 10 років, упродовж яких не передбачено приватизації об'єкта.

Між тим нагадаємо, що в ніч на 23 квітня було скоєно напад на будівлю спортклубу «Восход» у Києві, зали для занять розгромили, а інвентар — зіпсували. Правоохоронці тоді затримали 62 особи.