Торговля с ОРДЛО: Луценко зарегистрировал дело о подготовке финансирования терроризма. Фото: TheWorldNews

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Генеральная прокуратура начала расследовать заявления о торговле с ОРДЛО и прекращении огня.

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В ЕРДР зарегистрировали дела о государственной измене, подготовке финансирования терроризма и воспрепятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Луценко заявил, что капитулянты и реваншисты должны помнить, что закон один для всех. По словам генпрокурора, фигурантами дел являются представители Украины в трехсторонней контактной группе в Минске и люди из властных кабинетов.

Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захвативших украинское государственное имущество, собирающих якобы налоги, а мы с ними будем торговать, принимая на себя ответственность за 4 млрд грн долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде, — подчеркнул Луценко.

Луценко также возмутило заявление о потере Россией контроля над террористами и запрет огня в сторону оккупантов.

Заметим, что, по данным Луценко, за все время Антитеррористической операции на востоке 14 тыс. 377 военнослужащих были убиты или ранены. За этот год таких лиц насчитали 320.