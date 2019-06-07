Торгівля з ОРДЛО: Луценко зареєстрував справу про підготовку фінансування тероризму. Фото: TheWorldNews

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Генеральна прокуратура почала розслідувати заяви щодо торгівлі з ОРДЛО та припинення вогню у відповідь.

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У ЄРДР зареєстрували справи щодо державної зради, підготовки фінансування тероризму та перешкоджання діяльності Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Луценко заявив, що капітулянти та реваншисти мають пам’ятати, що закон один для всіх. За словами генпрокурора, фігурантами справ є представники України у тристоронній контактній групі у Мінську та люди з владних кабінетів.

Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське державне майно, збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність за 4 млрд грн боргів ОРДЛО по електроенергії та воді, — наголосив Луценко.

Луценка також обурила заява про втрату Росією контролю над терористами та заборона вогню у бік окупантів.

Зазначимо, що, за даними Луценка, за весь час Антитерористичної операції на сході 14 тис. 377 військовослужбовців були вбиті або поранені. За цей рік таких осіб нарахувалося 320.