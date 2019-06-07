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Ракурс
На взятке поймали главного тренера Нацсборной. Фото: Інформатор

На взятке поймали главного тренера Нацсборной (ФОТО)

7 июн 2019, 19:34
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На взятке поймали главного тренера команды национальной сборной по подводному спорту.

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Ее задержали во время передачи взятки оперативники главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что женщина требовала у тренера частной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) 20 тыс. грн. За это сотрудница государственного учреждения «Укрспортобеспечение» Министерства молодежи и спорта Украины обещала, что воспитанники школы смогут беспрепятственно принять участие в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Операция по задержанию проходила в столице. Открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Тренера Нацсборной задержали на взятке. Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Если вина главного тренера подтвердится, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях помощника судьи в Черкасской области задержали на получении взятки в размере 4 тыс. 400 долл.

Источник: Ракурс


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