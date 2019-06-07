На хабарі спіймали головного тренера Нацзбірної. Фото: Інформатор

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Ракурс

На хабарі спіймали головного тренера команди національної збірної з підводного спорту.

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Її затримали під час передачі хабаря оперативники головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомила прес-служба відомства.

Встановлено, що жінка вимагала у тренера приватної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) 20 тис. грн. За це співробітниця державної установи «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту України обіцяла, що вихованці школи зможуть безперешкодно взяти участь у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

Операція по затриманню відбувалася у столиці. Відкрите кримінальне провадження по факту скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Якщо провина головного тренера підтвердиться, їй загрожує покаранні у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями помічника судді у Черкаській області затримали на отриманні хабаря у розмірі 4 тис. 400 дол.