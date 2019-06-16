Уровень чтения детей могут улучшить родители со знанием языка. Фото: IPIO

https://racurs.ua/n123246-uroven-chteniya-detey-mogut-uluchshit-roditeli-so-znaniem-yazyka.html

Ракурс

Родители, которые хорошо знают язык, могут улучшить развитие чтения своих детей и сами расширяют багаж своих знаний.

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Когда дети учатся писать и читать, они должны научиться выявлять закономерности в словах. Родители, которые понимают тонкости языка, способны быстро обнаружить трудности ребенка и объяснить, почему возникает та или иная ошибка. Об этом сообщается в научном журнале Research in Reading, передает Medical Xpress.

Также ученые обнаружили, что родители с более высокими навыками чтения не только передают детям высокий уровень навыков, но и более внимательно слушают детей во время чтения вслух.

Для исследования привлекли 70 детей и их родителей. Малышам намеренно раздали материалы для чтения более высокого уровня, чтобы у родителей был повод и возможность помочь детям.

Оказалось, что родители с более высоким уровнем знаний больше хвалят и меньше критикуют своих детей. Также они внимательно следили за детьми и пытались объяснить особенности фонем своим детям.

Исследования могут послужить хорошей базой для нововведений в сфере образования, ведь особенности качественного обучения детей широко изучаются и внедряются для улучшения показателей.

Как ранее сообщал «Ракурс», дети читающих родителей быстрее и легче учатся читать.