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Ракурс
Уровень чтения детей могут улучшить родители со знанием языка. Фото: IPIO

Уровень чтения детей могут улучшить родители со знанием языка

16 июн 2019, 21:46
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Родители, которые хорошо знают язык, могут улучшить развитие чтения своих детей и сами расширяют багаж своих знаний.

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Когда дети учатся писать и читать, они должны научиться выявлять закономерности в словах. Родители, которые понимают тонкости языка, способны быстро обнаружить трудности ребенка и объяснить, почему возникает та или иная ошибка. Об этом сообщается в научном журнале Research in Reading, передает Medical Xpress.

Также ученые обнаружили, что родители с более высокими навыками чтения не только передают детям высокий уровень навыков, но и более внимательно слушают детей во время чтения вслух.

Для исследования привлекли 70 детей и их родителей. Малышам намеренно раздали материалы для чтения более высокого уровня, чтобы у родителей был повод и возможность помочь детям.

Оказалось, что родители с более высоким уровнем знаний больше хвалят и меньше критикуют своих детей. Также они внимательно следили за детьми и пытались объяснить особенности фонем своим детям.

Исследования могут послужить хорошей базой для нововведений в сфере образования, ведь особенности качественного обучения детей широко изучаются и внедряются для улучшения показателей.

Как ранее сообщал «Ракурс», дети читающих родителей быстрее и легче учатся читать.


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