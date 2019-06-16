Рівень читання дітей можуть поліпшити батьки зі знанням мови. Фото: IPIO

https://racurs.ua/ua/n123246-riven-chytannya-ditey-mojut-polipshyty-batky-zi-znannyam-movy.html

Ракурс

Батьки, які добре знають мову, можуть поліпшити розвиток читання своїх дітей і самі розширюють багаж своїх знань.

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Коли діти вчаться писати і читати, вони повинні навчитися виявляти закономірності в словах. Батьки, які розуміють тонкощі мови, здатні швидко виявити труднощі дитини і пояснити, чому виникає та чи інша помилка. Про це повідомляється в науковому журналі Research in Reading, передає Medical Xpress.

Також вчені виявили, що батьки з вищим рівнем навички читання не тільки передають дітям високий рівень навичок, а й уважніше слухають дітей під час читання вголос.

Для дослідження залучили 70 дітей і їхніх батьків. Малюкам навмисно роздали матеріали для читання вищого рівня, щоб у батьків був привід і можливість допомогти дітям.

Виявилося, що батьки з вищим рівнем знань більше хвалять і менше критикують своїх дітей. Також вони уважно стежили за дітьми і намагалися пояснити особливості фонем своїм дітям.

Дослідження можуть послужити хорошою базою для нововведень у сфері освіти, адже особливості якісного навчання дітей широко вивчаються і впроваджуються для покращення показників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», діти читачів книжок швидше і легше вчаться читати.