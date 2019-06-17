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Ракурс
Мировые лидеры договорились о сокращении пластиковых отходов в мировом океане. Фото: riafan

Мировые лидеры договорились о сокращении пластиковых отходов в мировом океане

17 июн 2019, 10:07
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Большая двадцатка подписала соглашение о сокращении пластиковых отходов в мировом океане. Договор министры охраны окружающей среды подписали в Японии, однако его выполнение действует на добровольной основе.

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Первое международное соглашение о сокращении пластика было подписано накануне. Представители стран большой двадцатки сформулировали в договоре общие для всех правила. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно договору, страны будут вводить конкретные меры против загрязнения пластиком.

Однако само выполнение договора страны будут осуществлять добровольно, а некоторые формулировки документа весьма расплывчатые. Отметим, что также было предложено ежегодно выпускать отчет о продвижении борьбы с пластиком.

В японском отделении экологической организации Greenpeacе заявили, что добровольное выполнение такого важного договора является недостаточным и необходимо принять более четкие обязательства.

Отметим, что ежегодно в мировой океан выбрасывается около 8 млн т пластика. Самым опасным является микропластик (частицы до 5 мм), которые проникают в органы птиц, морских обитателей и в пищу людей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Италии разработали и опробовали работа Silver 2, который может очищать морское дно от пластика.

Источник: Ракурс


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