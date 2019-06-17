Мировые лидеры договорились о сокращении пластиковых отходов в мировом океане. Фото: riafan

https://racurs.ua/n123253-mirovye-lidery-dogovorilis-o-sokraschenii-plastikovyh-othodov-v-mirovom-okeane.html

Ракурс

Большая двадцатка подписала соглашение о сокращении пластиковых отходов в мировом океане. Договор министры охраны окружающей среды подписали в Японии, однако его выполнение действует на добровольной основе.

Loading...

Первое международное соглашение о сокращении пластика было подписано накануне. Представители стран большой двадцатки сформулировали в договоре общие для всех правила. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно договору, страны будут вводить конкретные меры против загрязнения пластиком.

Однако само выполнение договора страны будут осуществлять добровольно, а некоторые формулировки документа весьма расплывчатые. Отметим, что также было предложено ежегодно выпускать отчет о продвижении борьбы с пластиком.

В японском отделении экологической организации Greenpeacе заявили, что добровольное выполнение такого важного договора является недостаточным и необходимо принять более четкие обязательства.

Отметим, что ежегодно в мировой океан выбрасывается около 8 млн т пластика. Самым опасным является микропластик (частицы до 5 мм), которые проникают в органы птиц, морских обитателей и в пищу людей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Италии разработали и опробовали работа Silver 2, который может очищать морское дно от пластика.