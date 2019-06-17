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Світові лідери домовилися про скорочення пластикових відходів у світовому океані. Фото: riafan

Світові лідери домовилися про скорочення пластикових відходів у світовому океані

17 чер 2019, 10:07
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Велика двадцятка підписала угоду про скорочення пластикових відходів в світовому океані. Договір міністри охорони навколишнього середовища підписали в Японії, проте його виконання діє на добровільних засадах.

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Першу міжнародну угоду про скорочення пластика було підписано напередодні. Представники країн великої двадцятки сформулювали в договорі загальні для всіх правила. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з угодою, країни будуть вводити конкретні заходи проти забруднення пластиком.

Однак саме виконання договору країни здійснюватимуть добровільно, а деякі формулювання документа досить розпливчасті. Зазначимо, що також було запропоновано щорічно випускати звіт щодо результатів боротьби з пластиком.

У японському відділенні екологічної організації Greenpeacе заявили, що добровільне виконання такого важливого договору є недостатнім і необхідно прийняти чіткіші зобов’язання.

Зазначимо, що щорічно в світовий океан викидається близько 8 млн т пластика. Найнебезпечнішим є мікропластік (частки до 5 мм), які проникають в органи птахів, морських жителів і в їжу людей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Італії розробили і випробували робота Silver 2, який може очищати морське дно від пластику.

Джерело: Ракурс


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