Пастеризовать пиво предложили электричеством. Фото: Fanatic Beer Magazine

https://racurs.ua/n123255-pasterizovat-pivo-predlojili-elektrichestvom.html

Ракурс

Пастеризация пива помогает продлить срок его хранения, но ощутимо влияет на качество вкуса напитка, а также является весьма энергозатратным процессом. Однако индукционная пастеризация может привнести новое слово в индустрию.

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Революционную технологию разработали американские ученые из университета Пердью в стартапе Induction Food Systems (IFS). Индукционная пастеризация может использоваться не только в обработке пива, но и подходит для других жидких продуктов. Об этом сообщает Naked Science.

Нововведение заключается в том, что при нагреве используют спираль, которая намотана на трубку с текущей жидкостью. Через спираль передается переменный ток и высокочастотные радиоволны. Вода поглощает волны и быстро нагревается.

Ученые уверяют, что индукционная пастеризация снизит распад некоторых веществ благодаря более низкой температуре. Именно распад этих веществ портит вкус напитков. Скорость обработки продуктов, благодаря новому методу, будет происходить в 24 раза быстрее и в десятки раз уменьшит расход энергии.

Отметим, что пивовары ежегодно производят более 190 млрд л пива. Новая более качественная технология внесет ощутимый вклад в крупную индустрию.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Мексике решили бороться с алкоголизмом при помощи теплого пива.