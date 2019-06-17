Пастеризувати пиво запропонували електрикою. Фото: Fanatic Beer Magazine

https://racurs.ua/ua/n123255-pasteryzuvaty-pyvo-zaproponuvaly-elektrykou.html

Ракурс

Пастеризація пива допомагає продовжити термін його зберігання, але відчутно впливає на якість смаку напою, а також є дуже енерговитратним процесом. Однак індукційна пастеризація може привнести нове слово в індустрію.

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Революційну технологію розробили американські вчені з університету Пердью в стартапі Induction Food Systems (IFS). Індукційна пастеризація може використовуватися не тільки в обробці пива, але і підходить для інших рідких продуктів. Про це повідомляє Naked Science.

Нововведення полягає в тому, що при нагріванні використовують спіраль, яка намотана на трубку з рідиною. Через спіраль передається змінний струм і високочастотні радіохвилі. Вода поглинає хвилі і швидко нагрівається.

Вчені запевняють, що індукційна пастеризація знизить розпад деяких речовин завдяки нижчій температурі. Саме розпад цих речовин псує смак напоїв. Швидкість обробки продуктів, завдяки новому методу, буде відбуватися в 24 рази швидше і в десятки разів зменшить енерговитрати.

Зазначимо, що пивовари щорічно виробляють понад 190 млрд л пива. Нова якісніша технологія стане значним внеском у велику індустрію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Мексиці вирішили боротися з алкоголізмом за допомогою теплого пива.