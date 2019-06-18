Возвращение РФ в ПАСЕ: Меркель требует выполнения Россией определенных условий, фото — АП

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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила позицию своей страны относительно возврата России в работу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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У Меркель на совместной с президентом Украны Владимиром Зеленским пресс-конфренции 18 июня спросили, не станет ли возвращение РФ легитимизацией действий России в Украине? Канцлер отметила, что есть две вещи, которые должны быть збалансированы — ответ на грубое поведение РФ, а также необходимость поддерживать контакты с Москвой.

Поэтому надо найти какой-то выход для возвращения РФ в ПАСЕ и достичь того, чтобы Россия выполнила определенные условия для этого, — сообщила немецкий лидер.

Меркель подтвердила, что Германия прилагает усилия для возвращения делегации российского парламента в ПАСЕ, рассчитывает, что в ближайшее время достигнет успеха в этом, но у Германии нет сомнений относительно «незаконности действий России в Украине».

Зеленский 17 июня в Париже обсуждал возвращение РФ в ПАСЕ и с главой Франции Эммануелем Макроном. Президент Франции заявил, что не хочет допустить полного выхода Российской Федерации из Совета Европы. Напомним, в мае регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации относительно введения санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.