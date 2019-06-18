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Повернення РФ у ПАРЄ: Меркель вимагає виконання Росією певних умов, фото — АП

Меркель підтримала повернення РФ у ПАРЄ за виконання певних умов

18 чер 2019, 16:05
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Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила позицію своє країни щодо повернення Росії у роботу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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У Меркель на спільній із президентом Украни Володимиром Зеленським прес-конфренції 18 червня запитали, чи не стане повернення РФ легітимізацією дій Росії в Україні? Канцлер відзначила, що є дві речі, які мусять бути збалансовані — відповідь на брутальну поведінку РФ, а також необхідність підтримувати контакти із Москвою.

Тому треба знайти якийсь вихід для повернення РФ в ПАРЄ і досягнути того, щоб Росія виконала певні умови для цього, — повідомила німецький лідер.

Меркель підтвердила, що Німеччина докладає зусиль для повернення делегації російського парламенту до роботи ПАРЄ, розраховує, що найближчим часом матиме успіх у цьому, але у Німеччини не викликає сумніву «незаконність дій Росії в Україні».

Зеленський 17 червня у Парижі обговорював повернення РФ в ПАРЄ і з главою Франції Макроном. Президент Франції заявив, що не хоче допустити повного виходу Російської Федерації з Ради Європи. Нагадаємо, у травні регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Джерело: Ракурс


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