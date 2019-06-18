Минобороны США выделит Украине 250 млн долл. помощи для наращивания военного потенциала. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n123322-minoborony-ssha-vydelit-ukraine-250-mln-doll-pomoschi-dlya-naraschivaniya-voennogo-potenciala.html

Ракурс

Украине выделят 250 млн долл. помощи для наращивания военного потенциала и проведения ключевых реформ в сфере обороны. Средства пойдут на покупку оборудования, которое необходимо для проведения текущих учебных программ.

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В Министерстве обороны Штатов заявили, что тесное сотрудничество между странами в сфере безопасности стало возможно благодаря тому, что Украина продвигается по пути реформ. Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает «РБК-Украина».

В Пентагоне подчеркнули, что выделение помощи является подтверждением давних оборонительных отношений между странами. Также в США отметили, что с новым траншем общий объем финансовой помощи Украине от американского Минобороны с 2014 года достигнет отметки в 1,5 млрд долл.

Оборудование, которое будет закуплено на предоставленные средства, необходимо для дальнейшего прохождения учебных программ и операций, который проводит США в рамках обучения и поддержки украинской военно-морской пехоты.

В Пентагоне отметили, что Штаты хотят помочь Украине реализовать положения закона о национальной безопасности.

Как известно, Германия предоставила Украине финансовую и техническую помощь в размере 82 млн евро.

Как ранее сообщал «Ракурс», Евросоюз выделил 29,5 млн на реформирование налоговой и таможенной систем в Украине.