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Минобороны США выделит Украине 250 млн долл. помощи для наращивания военного потенциала. Фото: Delfi

Минобороны США выделит Украине 250 млн долл. помощи для наращивания военного потенциала

18 июн 2019, 21:11
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Украине выделят 250 млн долл. помощи для наращивания военного потенциала и проведения ключевых реформ в сфере обороны. Средства пойдут на покупку оборудования, которое необходимо для проведения текущих учебных программ.

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В Министерстве обороны Штатов заявили, что тесное сотрудничество между странами в сфере безопасности стало возможно благодаря тому, что Украина продвигается по пути реформ. Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает «РБК-Украина».

В Пентагоне подчеркнули, что выделение помощи является подтверждением давних оборонительных отношений между странами. Также в США отметили, что с новым траншем общий объем финансовой помощи Украине от американского Минобороны с 2014 года достигнет отметки в 1,5 млрд долл.

Оборудование, которое будет закуплено на предоставленные средства, необходимо для дальнейшего прохождения учебных программ и операций, который проводит США в рамках обучения и поддержки украинской военно-морской пехоты.

В Пентагоне отметили, что Штаты хотят помочь Украине реализовать положения закона о национальной безопасности.

Как известно, Германия предоставила Украине финансовую и техническую помощь в размере 82 млн евро.

Как ранее сообщал «Ракурс», Евросоюз выделил 29,5 млн на реформирование налоговой и таможенной систем в Украине.


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