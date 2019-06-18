Міноборони США виділить Україні 250 млн дол. допомоги для нарощування військового потенціалу. Фото: Delfi

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Ракурс

Україна виділять 250 млн дол. допомоги для нарощування військового потенціалу і проведення ключових реформ у сфері оборони. Кошти підуть на купівлю обладнання, яке необхідно для проведення поточних навчальних програм.

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У Міністерстві оборони Штатів заявили, що тісна співпраця між країнами в сфері безпеки стало можливою завдяки тому, що Україна просувається по шляху реформ. Про це повідомляється на сайті Пентагону, передає «РБК-Україна».

У Пентагоні наголосили, що виділення допомоги є підтвердженням давніх оборонних відносин між країнами. Також в США зазначили, що з новим траншем загальний обсяг фінансової допомоги Україні від американського Міноборони з 2014 року досягне позначки в 1,5 млрд дол.

Обладнання, яке буде закуплено на надані кошти, необхідно для подальшого проходження навчальних програм і операцій, який проводить США в рамках навчання і підтримки української військово-морської піхоти.

У Пентагоні зазначили, що Штати хочуть допомогти Україні реалізувати положення закону про національну безпеку.

Як відомо, Німеччина надала Україні фінансову і технічну допомогу в розмірі 82 млн євро.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Євросоюз виділив 29,5 млн на реформування податкової та митної систем в Україні.