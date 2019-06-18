Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Міноборони США виділить Україні 250 млн дол. допомоги для нарощування військового потенціалу. Фото: Delfi

Міноборони США виділить Україні 250 млн дол. допомоги для нарощування військового потенціалу

18 чер 2019, 21:11
999

Україна виділять 250 млн дол. допомоги для нарощування військового потенціалу і проведення ключових реформ у сфері оборони. Кошти підуть на купівлю обладнання, яке необхідно для проведення поточних навчальних програм.

Loading...

У Міністерстві оборони Штатів заявили, що тісна співпраця між країнами в сфері безпеки стало можливою завдяки тому, що Україна просувається по шляху реформ. Про це повідомляється на сайті Пентагону, передає «РБК-Україна».

У Пентагоні наголосили, що виділення допомоги є підтвердженням давніх оборонних відносин між країнами. Також в США зазначили, що з новим траншем загальний обсяг фінансової допомоги Україні від американського Міноборони з 2014 року досягне позначки в 1,5 млрд дол.

Обладнання, яке буде закуплено на надані кошти, необхідно для подальшого проходження навчальних програм і операцій, який проводить США в рамках навчання і підтримки української військово-морської піхоти.

У Пентагоні зазначили, що Штати хочуть допомогти Україні реалізувати положення закону про національну безпеку.

Як відомо, Німеччина надала Україні фінансову і технічну допомогу в розмірі 82 млн євро.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Євросоюз виділив 29,5 млн на реформування податкової та митної систем в Україні.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський: Дефолту не буде, в липні стартує підготовка нової програми з МФВ

Нову спільну програму з Міжнародним валютним фондом в Україні почнуть готувати вже липні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефолту не буде і держава продовжує співпрацю зі Світовим банком і МВФ

Новини України
23:14

Екс-беркутовців оголосили у розшук через перевищення влади під час протесту в Гостинному дворі

Екс-беркутовців Генеральна прокуратура оголосила у розшук через перевищення влади стосовно учасників акції протесту в Гостинному дворі Києва. Тоді 11 українців були незаконно травмовані

Новини України
17:14
Новини партнерів
Загрузка...