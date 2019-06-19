Мишель Платини, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n123333-byvshego-glavu-uefa-platini-otpustili-posle-doprosa.html

Ракурс

Задержанного вчера бывшего президента УЕФА Мишеля Платини отпустили после допроса.

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Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что допрос длился несколько часов и касался расследования уголовного дела о коррупции с избранием Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Соответствующее голосование проходило в 2010 году, Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 годы.

Платини свою причастность к возможной коррупции отрицает и утверждает, что соответствующие факты ему не были известны.

Об освобождении экс-главы УЕФА из-под стражи сегодня утром сообщил его адвокат Уильям Бурдон. По его словам, обвинений Платини не выдвигали.

Выйдя из здания полицейской службы по борьбе с коррупцией, расположенной в пригороде Парижа Нантере, Платини сообщил журналистам, что во время допроса его также спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира по футболу в России и ФИФА.

Предварительное расследование возможного подкупа участников голосования за кандидатуру Катара как хозяина чемпионата мира 2022 года, а также присуждения России права проводить чемпионата мира 2018 года французская прокуратура начала в 2016 году.

Напомним, Платини задержали вчера в пригороде Парижа.