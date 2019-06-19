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Мішель Платіні, фото: «Телеканал 24»

Колишнього очільника УЄФА Платіні відпустили після допиту

19 чер 2019, 10:47
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Затриманого вчора колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні відпустили після допиту.

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Про це повідомляє агентство AFP.

Зазначається, що допит тривав кілька годин й стосувався розслідування кримінальної справи про корупцію із обранням Катару місцем проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Відповідне голосування відбувалося в 2010 році, Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2015 роки.

Платіні свою причетність до можливої корупції заперечує й стверджує, що відповідні факти йому не були відомі.

Про звільнення екс-очільника УЄФА з-під варти сьогодні вранці повідомив його адвокат Вільям Бурдон. За його словами, звинувачень Платіні не висували.

Вийшовши з будівлі поліцейської служби з боротьби з корупцією, розташованої в передмісті Парижа Нантері, Платіні повідомив журналістам, що під час допиту його також запитували про Євро-2016, чемпіонат світу з футболу в Росії та ФІФА.

Попереднє розслідування можливого підкупу учасників голосування за кандидатуру Катару як господаря чемпіонату світу 2022 року, а також присудження Росії права проводити чемпіонату світу 2018 року французька прокуратура розпочала в 2016 році.

Нагадаємо, Платіні затримали вчора в передмісті Парижа.


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