В Харькове из-за возвращения названия проспекта маршала Жукова открыли уголовное производство. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/n123405-v-harkove-iz-za-vozvrascheniya-nazvaniya-prospekta-marshala-jukova-otkryli-ugolovnoe-proizvodstvo.html

Ракурс

Уголовное производство против депутатов и чиновников Харьковского городского совета открыли правоохранители. Государственные служащие поддержали петицию граждан о возвращении первичного названия проспекта Петра Григоренко, который раньше назывался в честь советского маршала Георгия Жукова.

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Один из депутатов горсовета обратился в полицию, так как считает, что в действиях чиновников есть признаки распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В связи с обращением правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отметим, что согласно решению депутатов, проспекту вернули прежнее название, а на площади Свободы должны были демонтировать палатку «Все для победы» и хотели восстановить бюст Жукову.

Как ранее сообщал «Ракурс», за возвращение названия проспекта маршала Жукова в Харькове проголосовали 60 из 75 присутствующих на заседании депутатов, еще 12 были против.