У Харкові через повернення назви проспекту маршала Жукова відкрили кримінальне провадження. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n123405-u-harkovi-cherez-povernennya-nazvy-prospektu-marshala-jukova-vidkryly-kryminalne-provadjennya.html

Ракурс

Кримінальне провадження проти депутатів та чиновників Харківської міської ради відкрили правоохоронці. Державні службовці підтримали петицію громадян про повернення первинної назви проспекту Петра Григоренка, який раніше називався на честь радянського маршала Георгія Жукова.

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Один з депутатів міськради звернувся до поліції, так як вважає, що у діях чиновників є ознаки поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

У зв’язку із зверненням правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Зазначимо, що згідно з рішенням депутатів, проспекту повернули попередню назву, а на майдані Свободи мали демонтувати намет «Все для перемоги» і хотіли відновити бюст Жукову.

Як раніше повідомляв «Ракурс», за повернення назви проспекту маршала Жукова у Харкові проголосували 60 із 75 присутніх на засіданні депутатів, ще 12 були проти.