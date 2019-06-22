«Укрэнерго» обратилось к СНБО: могут возобновить аварийные отключения в энергосистеме. Фото: informator.news

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«Укрэнерго» обратилось к Совету нацбезопасности и обороны Украины с призывом обеспечить стабильные поставки угля на Криворожскую и Луганскую теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго», а также завершить ремонт еще нескольких ТЭС для предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе страны.

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В частности, «Укрэнерго» просит ускорить вывод из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС «Центрэнерго» и Славянской ТЭС «Донбассэнерго», либо запустить газомазутные блоки станций, сообщает пресс-служба компании.

В энергетической системе сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии, — подчеркнули в «Укрэнерго», добавив, что при повышении температуры воздуха и пиковом потреблении электроэнергии энергосистеме необходимы резервные маневровые мощности — блоки теплоэлектростанций с топливом.

В данный момент украинская энергосистема работает в условиях отсутствия нормативных резервов мощности на блоках ТЭС энергогенерирующих компаний. Из-за отсутствия и уменьшения запасов угля находятся вне резерва семь блоков ТЭС компаний ДТЭК и «Центрэнерго». При этом еще восемь блоков ТЭС находятся на ремонте.

В условиях повышения температуры воздуха, дальнейшего вывода блоков ТЭС на ремонт и отсутствии топлива в энергосистеме Украины сложится чрезвычайная ситуация, заявляют в «Укрэнерго».

У «Укрэнерго» не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях могут применяться графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы, — подчеркнуто в сообщении.

В компании также добавили, что от оперативности решения СНБО и его выполнения зависит операционная безопасность энергетической системы Украины.

Как известно, 1 июля 2019 года в Украине могут запустить новую модель рынка электроэнергии.