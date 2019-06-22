«Укренерго» звернулося до РНБО: через спеку можуть відновити аварійні відключення (ІНФОГРАФІКА)

«Укренерго» звернулося до РНБО: через спеку можуть відновити аварійні відключення. Фото: informator.news

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«Укренерго» звернулося до Ради нацбезпеки й оборони України із закликом забезпечити стабільне постачання вугілля на Криворізьку та Луганську теплоелектростанції «ДТЕК Енерго», а також завершити ремонт ще кількох ТЕС для запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі країни.

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Зокрема, «Укренерго» просить прискорити виведення з ремонту Трипільської, Зміївської ТЕС «Центренерго» та Слов’янської ТЕС «Донбасенерго», або запустити газомазутні блоки станцій, повідомляє прес-служба компанії.

В енергетичній системі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії, — наголосили в «Укренерго», додавши, що за умов підвищення температури повітря та пікового споживання електроенергії енергосистемі необхідні резервні маневрові потужності — блоки теплоелектростанцій з паливом.

На даний момент українська енергосистема працює в умовах відсутності нормативних резервів потужності на блоках ТЕС енергогенеруючих компаній. Через відсутність і зменшення запасів вугілля знаходяться поза резервом сім блоків ТЕС компаній ДТЕК і «Центренерго». При цьому ще вісім блоків ТЕС перебувають на ремонті.

В умовах підвищення температури повітря, подальшого виведення блоків ТЕС на ремонт і відсутності палива в енергосистемі України настане надзвичайна ситуація, заявляють в «Укренерго».

В «Укренерго» не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках можуть застосовуватися графіки аварійного відключення, — наголошено в повідомленні.

У компанії також додали, що від оперативності рішення РНБО та його виконання залежить операційна безпека енергетичної системи України.

Як відомо, 1 липня 2019 року в Україні можуть запустити нову модель ринку електроенергії.