Дональд Трамп, фото: Centcom

https://racurs.ua/n123491-tramp-uveryaet-chto-ne-otmenyal-nanesenie-udara-po-iranu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп отрицает недавно распространенную СМИ информацию о том, что он отменил нанесение удара по Ирану в ответ на сбитый несколько дней назад американский беспилотник.

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Об этом Трамп заявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Трамп подчеркивает, что он не отменял удар по Ирану, «как многие об этом некорректно сообщают».

Я просто приостановил его на этот раз, — отмечает президент США.

Несколько дней назад издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп сначала одобрил нанесение военных ударов по нескольким целям в Иране, однако в последний момент отменил это решение.

Планировалось, что удары по Ирану будут нанесены до 19.00 20 июня (2.00 21 июня по киевскому времени).

Впоследствии Трамп в своем Твиттере подтвердил сообщение о приостановлении удара по Ирану. По его словам, планировалось поразить три цели, однако операция была остановлена из-за ожидаемых «непропорциональных» потерь среди иранцев — по оценке американских военных, жертвами этих ударов стали бы 150 человек.

Напомним, иранские военнослужащие несколько дней назад продемонстрировали обломки сбитого американского беспилотника.