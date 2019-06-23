Трамп запевняє, що не скасовував завдання удару по Ірануhttps://racurs.ua/ua/n123491-tramp-zapevnyaie-scho-ne-skasovuvav-zavdannya-udaru-po-iranu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заперечує нещодавно поширену ЗМІ інформацію про те, що він скасував завдання удару по Ірану у відповідь на збитий кілька днів тому американський безпілотник.
Про це Трамп заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.
Трамп наголошує, що він не скасовував удар по Ірану, «як багато хто про це некоректно повідомляє".
Я просто призупинив його цього разу, — зазначає президент США.
Кілька днів тому видання The New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп спочатку схвалив завдання військових ударів по кількох цілях в Ірані, однак в останній момент скасував це рішення.
Планувалося, що удари по Ірану будуть завдані до 19.00 20 червня (2.00 21 червня за київським часом).
Згодом Трамп у своєму Твіттері підтвердив повідомлення про зупинення удару по Ірану. За його словами, планувалося вразити три цілі, однак операцію було зупинено через очікувані «непропорційні» втрати серед іранців — за оцінкою американських військових, жертвами цих ударів стали б 150 осіб.
Нагадаємо, іранські військовослужбовці кілька днів тому продемонстрували уламки збитого американського безпілотника.