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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Centcom

Трамп запевняє, що не скасовував завдання удару по Ірану

23 чер 2019, 09:37
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Президент США Дональд Трамп заперечує нещодавно поширену ЗМІ інформацію про те, що він скасував завдання удару по Ірану у відповідь на збитий кілька днів тому американський безпілотник.

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Про це Трамп заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Трамп наголошує, що він не скасовував удар по Ірану, «як багато хто про це некоректно повідомляє".

Я просто призупинив його цього разу, — зазначає президент США.

Кілька днів тому видання The New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп спочатку схвалив завдання військових ударів по кількох цілях в Ірані, однак в останній момент скасував це рішення.

Планувалося, що удари по Ірану будуть завдані до 19.00 20 червня (2.00 21 червня за київським часом).

Згодом Трамп у своєму Твіттері підтвердив повідомлення про зупинення удару по Ірану. За його словами, планувалося вразити три цілі, однак операцію було зупинено через очікувані «непропорційні» втрати серед іранців — за оцінкою американських військових, жертвами цих ударів стали б 150 осіб.

Нагадаємо, іранські військовослужбовці кілька днів тому продемонстрували уламки збитого американського безпілотника.

Джерело: Ракурс


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