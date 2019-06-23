В Германии штурмовали наибольшую угольную шахту, есть пострадавшие. Фото: twitter / saulocorona

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Ракурс

В Германии самую большую угольную шахту штурмовали климатические активисты. При попытке разгона демонстрации пострадали восемь полицейских

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Представители экодвижения в белых бумажных комбинезонах попали в шахту по добыче бурого угля. Во время акции протеста они требовали принять меры против изменений климата. Об этом сообщает DPA, передает «Европейская правда».

Точной информации о количестве демонстрантов неизвестна: полиция цифры не называет, а по информации представителя активистов на территорию шахты проникли около 1 тыс. человек.

Правоохранители из соседнего города пытались противостоять демонстрантами и даже применили перечные баллончики. Однако в результате попытки разгона демонстрации пострадали по меньшей мере восемь полицейских.

Участников акции, начавшейся утром, смогли разогнать только ночью. В тот день состоялись две демонстрации экоактивистов. В одной из них приняли участие 8 тыс. человек, а во второй — около 1,6 тыс. человек.

Представитель компании заявил, что владелец энергетического гиганта RWE принял решение закрыть четыре из шести производственных участков рудника. Решение было принять из соображений безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в одном из городов Германии объявили «чрезвычайное климатическое положение».