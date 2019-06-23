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У Німеччині штурмували найбільшу вугільну шахту, є постраждалі. Фото: twitter/saulocorona

У Німеччині штурмували найбільшу вугільну шахту, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

23 чер 2019, 15:31
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У Німеччині найбільшу вугільну шахту штурмували кліматичні активісті. Під час спроби розгону демонстрації постраждали восьмеро поліцейських.

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Представники екоруху в білих паперових комбінезонах потрапили до шахти з видобутку бурого вугілля. Під час акції протесту вони вимагали вжити заходів проти змін клімату. Про це повідомляє DPA, передає «Європейська правда».

Точної інформації про кількість демонстрантів невідома: поліція цифри не називає, а за інформацією представника активістів, на територію шахти проникли близько 1 тис. осіб.

Акція екоруху у Німеччині біля шахти. Фото: twitter/saulocorona

Правоохоронці із сусіднього міста намагалися протистояти демонстрантами і навіть застосували перцеві балончики. Однак в наслідок спроби розгону демонстрації постраждали щонайменше восьмеро поліцейських.

Учасників акції, яка почалась вранці, змогли розігнати лише вночі. Того дня відбулися дві демонстрації екоактивістів. В одній з них взяли участь 8 тис. осіб, а в другій — близько 1,6 тис. осіб.

Представник компанії заявив, що власник енергетичного гіганту RWE прийняв рішення закрити чотири з шести виробничих ділянок рудника. Рішення було прийняти з міркувань безпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в одному з міст Німеччини оголосили «надзвичайний кліматичний стан».


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