Протесты в Тбилиси: грузинские кинотеатры отказались от фильмов на русском языке

Кинотеатры Тбилиси перестали демонстрировать фильмы и анимацию с русским переводом, фото: Outlook

https://racurs.ua/n123515-protesty-v-tbilisi-gruzinskie-kinoteatry-otkazalis-ot-filmov-na-russkom-yazyke.html

Ракурс

Сеть грузинских кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке.

Loading...

В компании журналистам сообщили, что такое решение принято в знак солидарности с участниками антироссийских протестов, недавно начавшихся в Грузии, сообщает издание «Грузия Online».

В то же время в компании не уточнили, как долго продлится отказ от русскоязычных сеансов и будут ли они возобновлены в будущем.

В Ассоциации кинотеатров Тбилиси сообщили изданию РИА «Новости», что с 20 июня кинотеатры столицы Грузии перестали демонстрировать фильмы и анимацию с русским переводом.

Теперь фильмы там можно увидеть лишь с озвучкой на английском или грузинском языке.

Протесты в Грузии начались 20 июня. Их спровоцировал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Гаврилов, в частности, поддерживает решение российских властей о признании независимости поддерживаемых Москвой самопровозглашенных Абхазии и Северной Осетии.

Напомним, несколько дней назад на фоне акций протеста спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе решил уйти в отставку.