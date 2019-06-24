Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кинотеатры Тбилиси перестали демонстрировать фильмы и анимацию с русским переводом, фото: Outlook

Протесты в Тбилиси: грузинские кинотеатры отказались от фильмов на русском языке

24 июн 2019, 09:18
999

Сеть грузинских кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке.

Loading...

В компании журналистам сообщили, что такое решение принято в знак солидарности с участниками антироссийских протестов, недавно начавшихся в Грузии, сообщает издание «Грузия Online».

В то же время в компании не уточнили, как долго продлится отказ от русскоязычных сеансов и будут ли они возобновлены в будущем.

В Ассоциации кинотеатров Тбилиси сообщили изданию РИА «Новости», что с 20 июня кинотеатры столицы Грузии перестали демонстрировать фильмы и анимацию с русским переводом.

Теперь фильмы там можно увидеть лишь с озвучкой на английском или грузинском языке.

Протесты в Грузии начались 20 июня. Их спровоцировал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Гаврилов, в частности, поддерживает решение российских властей о признании независимости поддерживаемых Москвой самопровозглашенных Абхазии и Северной Осетии.

Напомним, несколько дней назад на фоне акций протеста спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе решил уйти в отставку.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Ситуацию в Украине обсудят на Совете ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека рассмотрит положение дел в Украине. Россия на заседании по обсуждению присутствовать не будет. Заседание запланировано в рамках сессии Совета ООН по правам человека

Новости мира
09:34

Йеменские повстанцы нанесли удар по аэропорту в Саудовской Аравии, есть погибший и раненые

В результате нападения на аэропорт Абха в Саудовской Аравии один человек погиб, еще семеро были ранены. Йеменские повстанцы хуситы сообщают, что нападение осуществлялось с помощью беспилотников

Новости мира
08:14

Бывший ведущий «Евровидения» будет баллотироваться в Верховную Раду от «Слуги народа»

Телеведущий и пародист Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду как представитель политической силы «Слуга народа» на мажоритарном избирательном округе № 197

Новости Украины
14:37   23 июн
Новости партнеров
Загрузка...