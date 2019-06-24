Протести в Тбілісі: грузинські кінотеатри відмовилися від фільмів російською мовою

Кінотеатри Тбілісі перестали демонструвати фільми та анімацію з російським перекладом, фото: Outlook

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Найбільша мережа грузинських кінотеатрів Cavea призупинила показ фільмів російською мовою.

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У компанії журналістам повідомили, що таке рішення ухвалене на знак солідарності з учасниками антиросійських протестів, що нещодавно розпочалися в Грузії, повідомляє видання «Грузия Online».

Водночас у компанії не уточнили, як довго триватиме відмова від російськомовних сеансів і чи будуть вони відновлені в майбутньому.

В Асоціації кінотеатрів Тбілісі повідомили виданню РІА «Новости», що з 20 червня кінотеатри столиці Грузії перестали демонструвати фільми та анімацію з російським перекладом.

Тепер фільми там можна побачити лише з озвученням на англійській чи грузинській мові.

Протести в Грузії розпочалися 20 червня. Їх спровокував депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов, котрий під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я у Тбілісі сів у крісло спікера грузинського парламенту та звернувся до присутніх російською мовою. Гаврилов, зокрема, підтримує рішення російської влади щодо визнання незалежності підтримуваних Москвою самопроголошених Абхазії та Північної Осетії.

Нагадаємо, кілька днів тому на тлі акцій протесту спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе вирішив піти у відставку.