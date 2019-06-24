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Апелляционный суд разблокировал проведения конкурса на должность Государственной таможенной службы, фото: ГФС

Конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы разблокирован апелляционным судом

24 июн 2019, 14:10
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Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда разблокировала проведения конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы.

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Суд сегодня рассмотрел представленную правительством апелляционную жалобу по делу № 640/6674/19 и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Решение о приостановлении конкурса было принято Окружным административным судом Киева 17 апреля по иску народного депутата из «Блока Петра Порошенко» Андрея Антонищака. В связи с этим постановлением в Министерстве финансов заявляли, что каждый день промедления с назначением руководителя таможенной службы является «подарком тем, кто злоупотребляет на таможне».

Теперь преграды для продолжения избрания кандидата на должность главы таможенной службы устранены, отмечают в Минфине.

Далее должно собраться Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС), чтобы принять решение о дальнейшем проведение конкурса.

В финальную часть конкурса на эту должность прошли три кандидата:

  • проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
  • первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов;
  • руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрей Саварец.

Напомним, в марте правительство приняло решение о разделе фискальной службы на таможенную и налоговую. Руководителем налоговой службы в начале мая стал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Источник: Ракурс


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