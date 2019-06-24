Конкурс на посаду керівника Державної митної служби розблокований апеляційним судом

Апеляційний суд розблокував проведення конкурсу на посаду Державної митної служби, фото: ДФС

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Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розблокувала проведення конкурсу на посаду керівника Державної митної служби.

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Суд сьогодні розглянув подану урядом апеляційну скаргу у справі № 640/6674/19 та постановив відновити дію розпорядження про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Рішення про призупинення конкурсу було ухвалене Окружним адміністративним судом Києва 17 квітня за позовом народного депутата з «Блоку Петра Порошенка» Андрія Антонищака. У зв’язку з цією ухвалою в Міністерстві фінансів заявляли, що кожен день зволікання з призначенням керівника митної служби є «подарунком тим, хто зловживає на митниці».

Тепер перепони для продовження обрання кандидата на посаду голови митної служби усунено, наголошують у Мінфіні.

Далі має зібратися Національне агентство з питань державної служби (НАДС), щоб ухвалити рішення про подальший перебіг конкурсу.

До фінальної частини конкурсу на цю посаду пройшли три кандидати:

проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш;

перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов;

керівник громадської організації «Центр розвитку цифрової економіки» Андрій Саварець.

Нагадаємо, у березні уряд ухвалив рішення щодо поділу фіскальної служби на митну та податкову. Керівником податкової служби на початку травня став заступник міністра фінансів Сергій Верланов.