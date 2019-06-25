Антиреклама в Фейсбук стоила 7 млн грн. Фото: Волна

https://racurs.ua/n123583-rashody-na-chernuhu-v-facebook-vo-vremya-prezidentskih-vyborov-v-ukraine-sostavili-7-mln-grn.html

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На грязные пиар-кампании в Facebook, направленные против четырех кандидатов в президенты Украины, было потрачено 7 млн грн.

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В течение избирательной кампании в Facebook было обнаружено не менее 35 страниц, из которых транслировали рекламу против четырех основных кандидатов в президенты. Размер расходов этих страниц в марте-апреле составил 264 тыс. долл. или 7 млн грн. Эта сумма отражает лишь минимальный доказанный порог затрат, ведь данные Facebook не учитывают оплат за продвижение этих страниц до марта. Отдельные страницы с антирекламой действовали с лета 2018 года. Об этом говорится в материале движения «Честно».

Объектами антирекламы чаще всего становились Владимир Зеленский. Кроме того, «чернушные» кампании были направлены против Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Почти 8 тыс. дол. заплатили за продвижение рекламных публикаций на странице «Антипор», но на антирекламу против Зеленского, Тимошенко и Гриценко ушло более 250 тыс. дол.

Движение «Честно» отмечает, что Юрий Бойко стал единственным рейтинговым кандидатом в президенты, в отношении которого не выявили масштабных оплаченных кампаний в Facebook.

Напомним, в 2019 году на рекламу «правительства Гройсмана» было использовано 35,94 млн грн. В то же время в соцсети Фейсбук премьер рекламирует себя сам, а также с помощью малоизвестных СМИ и лояльных сообществ.