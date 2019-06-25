Антиреклама у Фейсбук коштувала 7 млн грн. Фото: Хвиля

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На брудні піар-кампанії в Facebook, спрямовані проти чотирьох кандидатів у президенти України, було витрачено 7 млн грн.

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Впродовж виборчої кампанії у Facebook було виявлено щонайменше 35 сторінок, із яких транслювали рекламу проти чотирьох основних кандидатів у президенти. Розмір видатків цих сторінок у березні-квітні становив 264 тис. дол., або 7 млн грн. Ця сума відображає лише мінімальний доведений поріг витрат на, адже дані Facebook не враховують оплат за просування цих сторінок до березня. Окремі сторінки з антирекламою діяли з літа 2018 року. Про це йдеться в матеріалі руху «Чесно».

Об'єктами антиреклами найчастіше ставав Володимир Зеленський. Крім того, «чорнушні» кампанії були спрямовані проти Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Майже 8 тис. дол. заплатили за просування рекламних публікацій на сторінці «АнтіПор», але на антирекламу проти Зеленського, Тимошенко та Гриценка пішло понад 250 тис. дол.

Рух «Чесно» зазначає, що Юрій Бойко став єдиним рейтинговим кандидатом у президенти, щодо якого не виявили масштабних оплачених кампаній у Facebook.

Нагадаємо, в 2019 році на рекламу «уряду Гройсмана» було використано 35,94 млн грн. Водночас у соцмережі Фейсбук прем'єр рекламує себе сам, а також за допомогою маловідомих ЗМІ та лояльних спільнот.